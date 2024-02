I dubbi che aleggiano sull' opzione Kamala

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ha fatto un certo scalpore l’intervista recentemente rilasciata daHarris al Wall Street Journal. La numero due della Casa Bianca ha infatti affermato di “essere pronta a servire” come presidente. Parole che sono state pronunciate appena due giorni prima che venisse pubblicato il rapporto del procuratore speciale, Robert Hur: rapporto in cui sono stati sottolineati dei significativi problemi di memoria da parte di Joe Biden. A ben vedere, non è la prima volta che la Harris si esprime in questi termini. Lo scorso settembre, aveva infatti detto alla Cbs di essere pronta a diventare presidente, “se necessario”. Analizziamo innanzitutto la questione dal punto di vista tecnico. La successione presidenziale è disciplinata dal Venticinquesimo emendamento, che fu ratificato nel 1967. La prima sezione recita come segue: “In caso di rimozione del presidente dalla carica ...