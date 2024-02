I dem vogliono pensionare Biden La carta Michelle Obama contro Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Davvero qualcuno credeva che nella corsa alla Casa Bianca del prossimo novembre Kamala Harris si sarebbe tirata indietro senza colpo ferire? Non c'è persona di potere al mondo, uomo o donna che sia, che una volta raggiunto l'apice della carriera lasci facilmente il posto. Non lo farà neanche Joe. La vice presidente degli Stati Uniti d'America è stata silente fino a ieri, viste anche le gaffe inanellate da quando è in carica, ma appena ha intravisto uno spiraglio di passo indietro didalla ricandidatura, si è subito fatta avanti. E in effetti, se il suo mandato fosse stato meno disastroso, la nomination per lo studio ovale le sarebbe spettata di diritto, invece sono le stesse prime linee del partito democratico che nonin alcun modo vedere il suo nome sulla scheda elettorale. L'establishment, infatti, alla ...