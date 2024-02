I corvi sono capaci di usare la statistica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) testo di Marta Russo da Wired il “gruppo” Disaq Uniparthenope diEconomica, della Società Italiana di(SIS) e dell’Associazione diApplicata (ASA) diffonde, indicandone strettamente le fonti, e, quindi la paternità altrui dei testi. Alla fine i nomi dei ricercatori che diffondono queste posizioni Per la prima volta, uno studio ha mostrato come questi animali sanno prendere decisioni in base alle probabilità di ottenere una ricompensa Che isiano intelligenti non è una novità. Oltre a saperdiversi strumenti per predare, oggi la loro spiccata intelligenza continua a sorprenderci. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Tubinga, in Germania, ha infatti mostrato per la prima volta come questi uccelli siano addirittura in grado di ...