I conti neri del Superbonus Un buco da 135 miliardi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un disastro, annunciato. La contabilità dei bonus edilizi (110% e bonus facciate) è chiara. 135di euro di deficit pubblico in quattro anni. Dividendo per quattro (anche se non tutte le annate ovviamente sono state uguali) si tratta di 33di euro all’anno. È come, anzi di più, di una finanziaria aggiuntiva (l’ultima è stata di 24). Ed è un peso per le casse dello Stato che non è finito col 2023, nonostante le nuove regole. Già nel solo mese di gennaio 2024 gli investimenti ammessi a detrazione (dati Enea 31 gennaio) sono cresciuti di 5,7di euro rispetto a fine dicembre, nonostante lo stop allo sconto in fattura, alla cessione del credito e al taglio della detrazione al 70%. Aldilà delle frodi (almeno 15bloccati dall’Agenzia delle ...