I cambiamenti climatici cancellano la ' memoria' dei ghiacciai

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - In tutto il Mondo isi stanno ritirando a una velocità senza precedenti, e questo sta comportando la perdita delle informazioni riguardanti la storia del clima e dell'ambiente in essi contenute. A perdere lasono anche idell'arcipelago delle Svalbard, nel Circolo polare artico: lo dimostra per la prima volta uno studio internazionale pubblicato sulla rivista The Cryosphere, guidato da ricercatori dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) e dell'Università Ca' Foscari Venezia. "Dobbiamo pensare agli strati di ghiaccio come a pagine di un manoscritto antico che gli scienziati sono in grado di interpretare. Anche se le evidenze del riscaldamento atmosferico sono ancora conservate nel ghiaccio, il segnale climatico stagionale è andato perduto", spiega Andrea Spolaor, ...