Hockey serie b Mirandola fatale per l’Amatori Il ds Galimberti | Con la capolista ho visto carattere»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nella trasferta emiliana disco rosso perPesaro, che milita nellaB dia rotelle, contro la prima in classificache s’impone 6-2. Ai pesaresi non riesce dunque l’impresa. Pesaro con qualche acciacco di troppo in più di un ruolo, sbaglia completamente l’impatto alla gara, andando sotto 4-0 dopo un quarto d’ora. A cavallo dei due tempi reazione pesarese con reti di Tony Barberi ed Edgar Barberi su assist di Alessio Urbinati. Si riapre la contesa. Ma i Marchigiani purtroppo si fermano nella rimonta e subìscono altre due reti nei due minuti finali. "Attualmente ilè la squadra più forte del girone ed è riuscito subito nel primo tempo a mettere un bel sigillo alla gara – queste le parole del diesse Attilio–. ...

