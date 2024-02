Harry e Meghan lanciano il nuovo sito Sussex com | i profili dei due ex duchi | gli impegni sociali e le news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si chiama “.com” illanciato in questi giorni dal principee daMarkle. Si tratta di uno spazio tutto loro che però fa grande leva sui loro titoli reali e sull’elegante stemma della casa britannica. Un’altra contraddizione, quindi, per la famiglia emigrata oltreoceano. Un’operazione che sembra enfatizzare il loro status di reali, dimenticando quasi tutto ciò che hanno fatto per distaccarsene. Ilsostituisce il precedente Archewell.com e con eleganza e raffinatezza presenta i due (ex), le loro attività e organizzazioni. Nonostante la regina, dopo la “Megxit“, avesse avesse vietato alla coppia l’uso dei propri titoli reali per scopi commerciali slegati dai doveri di corte, il loro intento sembra piuttosto chiaro. Come si legge ...

