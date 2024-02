Hamilton sbugiardato in diretta | che figura | è caos

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Arrivano delle dichiarazioni pungenti nei confronti dida parte di un collega in merito al suo passaggio in Ferrari. Nei giorni scorsi la notizia del passaggio di Lewisin Ferrari ha sconvolto gli equilibri e gli scenari del mondo della Formula 1. Il sette volte Campione del Mondo a partire dalla stagione 2025 correrà quindi per la casa di Maranello e cercherà di riuscire a riportarla a vincere un titolo che manca da troppo tempo.in: la rivelazione (LaPresse – Rompipallone)Per il pilota inglese si aprirà quindi tra pochi giorni l’ultimo anno alla guida della sua Mercedes, una scuderia per la quale gareggia dal 2013 ma dalla quale è pronto a separarsi per la delusione dei fan Mercedes. In merito a questo futuro matrimonio sono intervenuti in questi giorni ...