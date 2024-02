Hamilton-Ferrari | ennesimo colpo di scena dopo la firma | “È stato scioccante”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il passaggio di Lewisallaha sconvolto in tutto e per tutto il mondo della Formula Uno: nuove dichiarazioni inattese Il primo grandediin questa stagione di Formula Uno c’è già, ancor prima che le vetture scendessero in pista. Operazione clamorosa, quella che ha messo a segno la, che si è assicurata il passaggio alla propria scuderia di Lewis, sette volte campione del mondo. Lewisallari spiazzanti per il futuro (fonte: © LaPresse) – Cityrumors.itUna notizia che ha spiazzato tutti perché arrivata in maniera totalmente inattesa. Molto bravi i vertici della Rossa a mantenere la trattativa sotto traccia, con le prime indiscrezioni in merito ...