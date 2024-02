Hamilton ‘emozionato’ svela l’auto Mercedes 2024

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lewisha ammesso di aver provato una sensazione “emotiva” e “surreale” nel partecipare all’ultimo lancio di un’auto di Formula Uno della sua carriera alla, mercoledì scorso., sette volte campione del mondo di Formula Uno, lascerà laal termine della stagioneper passare alla Ferrari. Il 39enne aveva firmato in agosto un nuovo accordo biennale con ladel valore di 100 milioni di sterline (126 milioni di dollari). Maha recentemente attivato una clausola di rescissione per sigillare il suo trasferimento alla squadra italiana, dopo aver ammesso che la prospettiva di “guidare in rosso Ferrari” era troppo difficile da rifiutare. Parlando al lancio dellaper la prima volta dopo ...