Hai un amico in me

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #domenicain #maravenier #stopalgenocidio #israele #gaza #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Adnkronos) – Dargen D’Amico dice che il suo appello da Sanremo per il cessate il fuoco a Gaza non è un atto “politico” e Selvaggia Lucarelli ... ()

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli per «insufficienza respiratoria» Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di ...

L'omicidio di Cinzia Luison: «Il marito compì un massacro» SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Cinzia Luison fu colpita dal marito, Giuseppe Walter Pitteri, con una violenza tale da fracassarle la testa. L'ultima bottigliata, in particolare, fu ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. «Situazione delicata» Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di ...