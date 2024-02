Guterres a Sanremo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Allora, io sono sicura che il 7 febbraio, a tarda sera, ho letto un’agenzia: il Segretario Generale Onu Antónioha detto davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che il mondo “sta andando verso il caos”. Più precisamente ha detto: “Non è la prima volta che il Consiglio è diviso, ma la spaccatura odierna è più profonda e pericolosa. Durante la Guerra fredda, meccanismi consolidati aiutavano a gestire le relazioni tra le superpotenze. Nel mondo multipolare di oggi tali meccanismi mancano. E così il nostro mondo sta entrando in un’èra di caos”. E fin qui, si può dire che da Ucraina a Israele, a Gaza, agli houthi avessimo contezza di un andazzo allarmante sul pianeta.però ha aggiunto: “Vediamo un gioco tutti contro tutti, pericoloso e imprevedibile, nella totale impunità. Dopo decenni di disarmo nucleare, gli stati sono in ...

Israele contro Francesca Albanese per le frasi sull'attacco di Hamas: ingresso vietato all'inviata dell'Onu La diplomatica Onu Francesca Albanese ha scritto su X che l'attacco di Hamas del 7 ottobre non è che una reazione ai comportamenti israeliani ...

Mo: Cirielli, ‘Albanese va destituita’ Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “La relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, l’italiana Francesca Albanese, già da tempo inaffidabile e con posizioni filo Hamas, è diventata ormai oltrag ...

Cosa è stato detto e cosa no su Gaza al Festival di Sanremo Un evento mediatico come il Festival di Sanremo inevitabilmente riflette i fatti del mondo. Ma sono bastati pochi accenni alla catastrofe umanitaria di Gaza per destare scalpore.