Guidonia | armato di pistola rapina un minimarket | in manette 44enne

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 – I carabinieri della Tenenza diMontecelio, hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di unitaliano gravemente indiziato del reato diaggravata. I fatti da cui scaturisce il provvedimento restrittivo sono riconducibili allo scorso luglio, quando un uomo si introdusse in unminacciando con unail venditore di origine bengalese, facendosi consegnare 200 € circa in contanti, fuggendo poi a piedi. Le immediate indagini condotte dai carabinieri, hanno consentito di dare un volto all’indagato, e di delineare i gravi indizi di colpevolezza che hanno dunque consentito alla Procura della Repubblica di chiedere ed ottenere dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli l’ordinanza di ...