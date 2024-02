Grecia Colmenares perde le staffe nella notte | la rivelazione di un concorrente

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è rimasta delusa e amareggiata così come molti altri suoi compagni in merito all’eliminazione di Vittorio Menozzipuntata di lunedì 12 febbraio 2024 del Grande Fratello Vip, ma ciò che ha fattoè sembrato piuttosto esagerato. Infatti, secondo il racconto di un, l’attrice avrebbe fatto delle macumbe nei confronti di alcuni inquilini colpevoli secondo lei di aver causato l’uscita di Vittorio. Ma questo gesto non è stato recepito bene da tutti.si è scagliata anche contro Beatrice Luzzi, con il loro rapporto che sembra ormai incrinato. Grande Fratello Vip:fa delle macumbe Stefano Miele ha raccontatocucina della casa del Grande Fratello Vip a ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi lascia (di nuovo) la Casa: cos'è successo A dare l'annuncio direttamente il reality attraverso un comunicato ufficiale. In breve tempo, è già la seconda volta che Giuseppe Garibaldi esce dalla Casa per sottoporsi ad alcuni controlli medici ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi esce (di nuovo) per accertamenti medici: cosa è successo «Un altro malore» Giuseppe Garibaldi è uscito dalla casa del Grande Fratello per accertamenti medici. Solo una decina di giorni fa il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ...

Grande Fratello, nuovo malore per Giuseppe Garibaldi: soccorso dagli inquilini, esce dalla Casa. Come sta Giuseppe Garibaldi, nuovo malore al Grande Fratello: è uscito dalla Casa per sottoporsi a nuovi accertamenti medici. Lo ha annunciato in serata la stessa produzione. Solo una decina di ...