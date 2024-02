Gravi accuse di Beatrice | “Quello che mi ha fatto il branco al ristorante”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La settimana scorsa il Grande Fratello ha concesso (per la seconda volta) ai gieffini una giornata di relax ed ha organizzato una gita. La scampagnata avrebbe dovuto essere un’allegra commedia all’interno del reality e invece si è trasformata in una sorta di horror.Luzzi infatti ha mosso, ha parlato die di “distruzione e spappolamento psicologico”. Qualche giorno fa l’attrice ha rivelato: “Sono stata messa all’angolo, mi hanno detto cose orrende e tutti applaudivano. Sono stata attaccata dache è unsulle scale del. Maddaloni poi mi ha addirittura detto che ho deviato il percorso di Vittorio per mesi e anche lì tutti ad applaudire“. Tutta la casa contro Bea Madda si sta caricando x mercoledì in puntata “Già lo so ...