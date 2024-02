Grandi numeri da Carnevale A Venezia da 166 nazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono 166 le nazionalità dei visitatori giunti aldi2024, quest’anno dedicato a Marco Polo. Maggioranza relativa di cittadini francesi, con il 15,9% – tra cui anche l’ex presidente François Hollande – seguiti dai britannici (11,8%), spagnoli (10,4%), tedeschi (9,7%), statunitensi (6,3%) e polacchi (3,9%). In dieci giorni di teatro in strada si sono tenuti 1.110 spettacoli, con 80 compagnie coinvolte per un totale di 200 artisti; nove i palchetti tracentro storico, isole, Mestre e terraferma; dieci i giorni di Commedia dell’Arte, oltre 60 spettacoli con otto compagnie nazionali e internazionali; due palchi, in Piazza San Marco e in Campo Santo Stefano.