Grande Fratello | trentaseiesima puntata | commenti a caldo

Questa sera, mercoledì 14 febbraio 2024, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello . Ad oggi sono tre i concorrenti in ... (anticipazionitv)

Grande Fratello 2024, diretta puntata 14 febbraio: anticipazioni L’edizione 2023-2024 del Grande Fratello arriva questa sera alla sua trentaseiesima puntata. I telespettatori troveranno come sempre alla conduzione Alfonso Signorini, mentre Cesara Buonamici lo affia ...

Castelfidardo, si ribalta l’auto guidata dalla mamma: muore Massimo Basile di soli 5 anni, ferito il fratellino. «Bussava al finestrino» CASTELFIDARDO Un bambino - Massimo Basile - di 5 anni è morto ieri sera in un incidente stradale. Il piccolo viaggiava, in direzione Castelfidardo, nell'auto con la mamma (S.A.

Grande Fratello: chi è in nomination il 12 febbraio Gli ascolti tv di lunedì 12 febbraio hanno sancito che in questa stagione televisiva il Fratello non riesce se non in rarissimi casi a sfondare la quota… Leggi ...