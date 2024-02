Grande Fratello | paura per Giuseppe Garibaldi | nuovo malore nella casa

Ormai è un dato di fatto che la maggioranza dei telespettatori del Grande Fratello 2023 non ripongano di certo fiducia nel programma, pensano sempre ... (tuttivip)

Attimi di tensione per Giuseppe Garibaldi , il bidello calabrese che sta partecipando al Grande Fratello . Per lui un altro malore . Momenti di paura ... (movietele)

Sembra ieri, ma sono già trascorsi oltre due mesi dall’eliminazione-choc di Mirko Brunetti punito dai suoi stessi fan per non essere stato ... (tuttivip)

GF, Garibaldi lascia (di nuovo) la Casa: cos'è successo Brutte notizie per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Il giovane calabrese, in queste ultime ore, è stato colto da un nuovo malore tanto che è uscito temporaneamente dalla Casa di Cinecittà per ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è uscito dalla casa per controlli medici "Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici": così le pagine social del reality di Canale 5 hanno annunciato la necessità di ...

Grande Fratello 2024, diretta puntata 14 febbraio: anticipazioni L’edizione 2023-2024 del Grande Fratello arriva questa sera alla sua trentaseiesima puntata. I telespettatori troveranno come sempre alla conduzione Alfonso Signorini, mentre Cesara Buonamici lo affia ...