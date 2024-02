Grande Fratello | Mirko Brunetti pronto a rientrare nella Casa | “Cosa farò con Perla? Le paure sono tantissime ma…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo due mesi passati lontano dalladel, questa sera nel corso della trentaseiesima puntata del reality show.varcherà nuovamente la porta rossa del loft di Cinecittà in qualità di ospite. In attesa di vederlo di nuovo insieme ai suoi ex coinquilini e in particolare alla sua ex fidanzataVatiero,ha risposto ad alcune domande dei fan, parlando delle sue emozioni a poche ore dall’ingresso e di ciò che farà cone con Greta Rossetti, anche lei ancora reclusa. Per primal’ex gieffino ha raccontato di essere molto felice di tornare anche se solo per qualche giorno, in quanto la vive come una vittoria personale, dato il modo in cui aveva ...