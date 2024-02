Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi sta male e lascia di nuovo la Casa | “Si sta sottoponendo ad accertamenti medici”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non c’è pace per, concorrente di questa edizione di. Dopo il malore di circa 10 giorni fa (per cui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrerlo) il concorrente si è sentito nuovamente. Ieri pomeriggio, martedì 13 febbraio, i concorrenti si sono precipitati in bagno per intervenire subito. Tutto è partito quando Grecia Colmenares, intenta a parlare con Stefano Miele in camera da letto, ha avvertito degli strani rumori provenire dal bagno: “Lì c’è qualcuno che non sta bene”. Per poi aggiungere: “sorella, in bagno stanno vomitando”. È a quel punto che Miele, dopo essersi precipitato in giardino, ha preso in disparte Anita: “Amore ti devo parlare, vieni un attimo,non sta bene”. Da quel momento ...