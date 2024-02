(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Marco, Beatrice e Stefano -(US Endemol Shine) Serata di San Valentino con ile qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nellanel corso della trentaseiesima. Laminuto per minuto della 36a21.35: Breve anteprima. 21.39: Lainizia sulle note di Mon amour di Annalisa, con Signorini che entra in studio e augura “buon San Valentino” a tutti. Poi accoglie Mirko, che si dice “emozionato ma felice” di tornare nellaper restarci qualche giorno. 21.43: Collegamento con lae il primo saluto va a Giuseppe, ...

Chi è Edoardo Sanson Età, lavoro e dove vive il fidanzato di Anita del Grande Fratello Anita Olivieri è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. La ragazza è tra le concorrenti nip dell’edizione attuale che mescola volti noti e sconosciuti. La gieffina romana si è fatta subito ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non rientra dopo il malore: «Stanno facendo accertamenti». Ecco come sta Giuseppe Garibaldi questa sera non rientrerà nella casa del Grande Fratello. Dopo il nuovo malore che ha nuovamente colpito il gieffino nei giorni scorsi, Alfonso Signorini ha aggiornato ...

Grande Fratello, diretta 36a puntata – Vittorio pronto a rientrare per un faccia a faccia con la casa In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...