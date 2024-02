“Grande Fratello” | Beatrice confessa a Simona Tagli | cosa le hanno fatto al ristorante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) News tv. . Il2023 continua a regalare nuovi colpi di scena al pubblico di Canale 5. A quanto pare Alfonso Signorini sembra aver scelto un cast decisamente interessante. In queste ore Giuseppe Garibaldi ha dovuto abbandonare di nuovo la casa per problemi di salute e in attesa di avere notizie, i suoi coinquilini continuano la loro avventura lasciando andare a nuove confessioni com’è avvenuto traLuzzi eLeggi anche: “”, ecco chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione: i numeri Leggi anche: “”, notizia bomba su: non era mai successo prima d’ora Leggi anche: “”, nuovo malore per ...