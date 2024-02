“Grande Fratello” | anticipazioni del 14 febbraio | il ritorno di Mirko in casa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, stasera 14, in prima serata su Canale 5. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori., le sorprese del 14Nella puntata di stasera si accenderanno molte scintille, non solo d’amore., infatti, celebra la festa degli innamorati con undiintensità:, per qualche giorno, resterà a Cinecittà in veste di “vicino di”. Come reagirà Perla? Anche per Anita sarà un San Valentino speciale: il fidanzato Edoardo, che per mesi ha aleggiato ...