Grande Fratello | anticipazioni 14 febbraio | Mirko Brunetti rientra in casa

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il17 prosegue con la trentaseiesima puntata, in onda mercoledì 142024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso del nuovo appuntamento del reality, condotto da Alfonso Signorini e commentato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Prosegue la messa in onda del17, all’insegna dei continui cambiamenti all’interno del palinsesto televisivo. A partire da questa settimana, infatti, il reality show riprenderà con il doppio appuntamento, come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini nel corso della diretta di lunedì 5. Cosa accadrà nella puntata del “” del 14– VelvetMagLa scorsa puntata ha tenuti incollati davanti al piccolo ...

GF, Giuseppe è uscito temporaneamente dalla casa per accertamenti medici Martedì 13 febbraio, Giuseppe Garibaldi è stato costretto nuovamente ad abbandonare la casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Stando alle prime indiscrezioni il concorrente ...

Torna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini e trasmesso in diretta in prima serata...

Grande Fratello a San Valentino: non solo scintille d'amore È San Valentino e Grande Fratello ha in serbo sorprese ricche d'amore e passione. Perla non sa che Mirko tornerà a vivere con lei per qualche giorno. L'imprenditore tornerà nelle vesti di "vicino di ...