Grande Fratello 2024 | Perla | Grecia e Anita vs Beatrice dopo l’uscita di Vittorio | Video Mediaset

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nella casa del2023 si discute dell’eliminazione di. Perla colpa è diLuzzi. Ecco lo scontro e confronto durante la 36ima puntata.suldi: “c’entra” Alsi discute deldidalla casa. La prima a pronunciarsi è: «il comportamento diessendo confuso in questa situazione non sarà piaciuto alla gente, la sua posizione non sarà piaciuta e l’hanno eliminato. Il mio “ce l’ha ...

Chi è Edoardo Sanson Età, lavoro e dove vive il fidanzato di Anita del Grande Fratello Anita Olivieri è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. La ragazza è tra le concorrenti nip dell’edizione attuale che mescola volti noti e sconosciuti. La gieffina romana si è fatta subito ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non rientra dopo il malore: «Stanno facendo accertamenti». Ecco come sta Giuseppe Garibaldi questa sera non rientrerà nella casa del Grande Fratello. Dopo il nuovo malore che ha nuovamente colpito il gieffino nei giorni scorsi, Alfonso Signorini ha aggiornato ...

Grande Fratello, diretta 36a puntata – Vittorio pronto a rientrare per un faccia a faccia con la casa In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...