Grande Dame Rosé | il sogno della vedova Clicquot

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il millesimo 2015cuvéemaison di Reims è stato presentato in anteprima mondiale a Roma, al ristorante Orma di Roy Caceres, che ha preparato un pranzo in abbinamento. Ecco come è andata

Non è ancora cominciata ed è già al centro delle polemiche per la scelta della sede. La Cop28, il vertice annuale delle Nazioni Unite sui ... (iodonna)

La guglia di Notre Dame torna visibile. A dicembre la fine dei lavori Tolta l’impalcatura dalla guglia e svelato il pennacolo, entrambi distrutti dalle fiamme, nel 2019 ...

I Master Old Stars iniziano all’Aprica e terminano a Riccione Tante cose da dire ma soprattutto da fare all’Aprica a cominciare dal primato stagionale di presenze, ben novanta per ognuna delle due gare in calendario, a conferma che il circo Master del mercoledì ...