(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Attesissime, ieri sera, sono state le ‘nomination’ deie delle singole maschere candidati alla vittoria dell’edizione 2024 del concorso indetto dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ che, quest’anno, ha totalizzato 122 partecipanti. Alla fine della lunga e divertente giornata, dopo il conteggio e la verifica delle schede consegnate dai giurati, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha ufficializzato, annunciandoli da palazzo dei Capitani, i nomi delle mascherate finiti in nomination, categoria per categoria, e, quindi, in lizza per la vittoria. Laè prevista perprossima, 18 febbraio, dalle 16, alFilarmonici. Ma ecco i‘nominati’. Categoria A: Perche’ Sanremo nen e’ San Remo…; Nel ricordo dei caduti del commercio (‘rrete la croce la precessio’); Lu’ ...

Gran finale per macchiette e gruppi. Domenica la premiazione in teatro C’e’ posta(o) per te; Ce so abbenate nu cappotte pie’ de pulle. Categoria Baby (da 0 a 10 Anni): Acchiappa peluche; Ascolana dop; Stavodda la so fatta rossa; Massimo Quintodecimo; In giro per Ascoli, ...

Gran gol di Brahim Diaz, il Real vince 1-0 a Lipsia LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Vince nonostante le assenze il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, nell’andata degli ottavi di finale di ...

Arriva il gran finale. Macchiette e gruppi tornano in piazza: oggi le nomination Ascoli, le gag prima di pranzo: macchiette protagoniste. Brevi sketch tratti da proverbi e modi di dire che scaldano l’atmosfera ...