Gorgone non si fida delle apparenze | Massima attenzione alla Torres

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oggi la, poi un “trittico“ di trasferte ad alto rischio (ad Alessandria contro la lanciata Juventus Next Gen, quindi a Pescara ed infine all’Euganeo di Padova per la semifinale di ritorno di coppa Italia) per chiudere un mese di febbraio particolarmente impegnativo e con impegni ravvicinati, come quello contro i sardi, che capita ad appena quattro giorni dopo il match di Pineto. Si comincia contro la, seconda in classifica, che nonostante stia attraversando un periodo negativo (tre battute a vuoto consecutive) è tipica formazione di categoria, con individualità di spicco come Scotto, Ruocco, Fischnaller, che possono riaccendersi da un momento all’altro. Lo sa benissimo la Lucchese che per rimanere in pianta stabile sul “treno“ dei play-off (parlare di piazzamento finale è prematuro) oggi dovrebbe battere la squadra guidata da Alfonso ...

Lucchese, Gorgone: "Torres in fase calante No, è solo in crisi di risultati" Il tecnico della Lucchese, Giorgio Gorgone, presenta in conferenza stampa la gara di domani contro la Torres: "Non è fase calante, è in crisi di risultati: sicuramente hanno ...

Mister Gorgone: "Spero che la squadra concretizzi la mole gioco che produce" Il tecnico rossonero alla vigila del match con la Torres: "Non è fase calante, è in crisi di risultati: sicuramente hanno perso brillantezza ma non è una squadra in crisi di identità. Come all'andata ...

Lucchese assalto alla Torres; Gorgone si affida al turn over Penultimo turno infrasettimanale della stagione in serie C. Lucchese di scena al Porta Elisa mercoledì (ore 18,30) contro la ex-capolista Torres. Gorgone potrebbe adottare un discreto turn over visto ...