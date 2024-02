GOLF Super vittoria per Fanucchi e Ciari a Montelupo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Domenica oltre 50 giocatori da tutta la Toscana sono scesi in campo alClubper la tappa del circuito International Pairs. Il clima festoso del carnevale non si è avvertito in campo dove i giocatori, a coppie con formula 4 palle, hanno dato vita a battaglie all’ultimo colpo. Alessandrodi Vicopelago e GuidodelQuarrata hanno vinto la gara completando le 18 buche con ben due colpi meglio del par. Grazie a un finale migliore hanno preceduto Marco Morelli e Claudio Montanari (Bellosguardo), appaiati nei colpi complessivi. Nella categoria netta Giacomo Citi delBellosguardo e Paola Castellacci, di Riva Toscana, con 46 punti hanno vinto precedendo il giocatore di casa Elia Bagni e Leonardo Bartalucci di Riva Toscana. Patrizia Nizzoli e Ludovica Della ...