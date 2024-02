Golf | Pga Tour Woods il più atteso sul field del Genesis Invitational

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il campione sarà tra i protagonisti nel torneo in programma in California ROMA - Tigersarà il giocatore piùnel, il torneo del PGAin programma dal 15 al 18 febbraio al Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. Non si può parlare di ennesimo ri