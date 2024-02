Golf | LET | Fanali e Carta in gara all?Aramco Saudi International

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Riyadh, 14 feb. – (Adnkronos) – Il Ladies European Tour approda in Arabiata per la secondastagionale, la prima delle sei targate Aramco e anche la più ricca del circuito, Major a parte, con un montepremi di cinque milioni di dollari. A Riyadh si disputa dal 15 al 18 febbraio, sulla distanza di 72 buche, l?AramcoLadiesPresented by PIF dove saranno ial via Alessandra, reduce dall?ottima prova (2ª) nel Magical Kenya Open, e Virginia Elenaal debutto nel 2024.Sul percorso del RiyadhClub, nel field spiccano i nomi di alcune giocatrici che frequentano il LPGA Tour, tra le quali ricordiamo le inglesi Charley Hull e Georgia Hall, vincitrice nel 2022, la spagnola Carlota Ciganda, l?indiana Aditi Ashok, seconda lo scorso anno alle spalle della neozelandese Lydia Ko assente, la svedese Linn Grant, la sudafricana Ashleigh Buhai, la statunitense Lexi Thompson, la giapponese Ayaka Furue e la thailandese Ariya Jutanugarn. tutte tra le favorite. Numerose però le avversarie in grado di puntare a ruoli importanti come la thailandese Trichat Cheenglab, leader dell?ordine di merito 2023, l?olandese Anne Van Dam, la tedesca Esther Henseleit, la svedese Johanna Gustavsson, la spagnola Ana Pelaez Trivino e l?inglese Gabriella Cowley. Attesa alla prova, e magari a un bis, la 19enne neopro Shannon Tan, unica atleta di Singapore ad aver conquistato la ?? per il LET e a segno nel primo torneo disputato la scorsa settimana in Kenya.Alessandra, che ha ottenuto il miglior risultato da professionista sul circuito dopo essere stata comunque già runner up da dilettante nel Ladies Italian Open del 2022, ha aperto la sua seconda stagione sul tour nel modo migliore con ampie prospettive, dopo la prima da rookie in cui si è messa più volte in evidenza ottenendo cinque piazzamenti tra le top ten e un successo a squadre (Aramco Team Series Riyadh che si replicherà dal 1° al 3 novembre). Virginia Elenasarà alla 45/a presenza. È reduce da un 2023 con alti e bassi, ma comunque positivo con tre top ten nelle gare individuali e due in quelle per team. È al terzo anno a tempo pieno sul LET dove ha sempre offerto una certa solidità di gioco. L'articolo CalcioWeb.

