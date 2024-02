Gogna mediatica Foto choc Meloni | si dimette il presidente del Museo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildell'Istituzionedi Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, in provincia di Brindisi, Luca Dell'Atti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico comunicandolo al sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes. Nei giorni scorsi aveva pubblicato unadeldel Consiglio Giorgiaa testa in giù nelle sue storie su Instagram. Poi, a seguito anche delle polemiche suscitate, aveva rimosso lae si era scusato con il premier. Luca Dell'Atti era stato nominatodel Consiglio di amministrazione dell'Istituzionedi Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale con decreto del sindaco Pomes del 19 dicembre scorso. "Con riferimento alle note vicende dei giorni trascorsi che mi ...

Il suicidio di Giovanna Pedretti , la titolare di una pizzeria accusata di aver falsificato la risposta a una recensione omofoba e handifoba per ... (milleunadonna)

Il suicidio di Giovanna Pedretti , la titolare di una pizzeria accusata di aver falsificato la risposta a una recensione omofoba e handifoba per ... (milleunadonna)

Il suicidio di Giovanna Pedretti , la titolare di una pizzeria accusata di aver falsificato la risposta a una recensione omofoba e handifoba per ... (milleunadonna)

Foto di Meloni a testa in giù, si dimette presidente museo Ostuni: "Tutelo mia serenità" Leggi su Sky TG24 l'articolo Foto di Meloni a testa in giù, si dimette presidente museo Ostuni: 'Tutelo mia serenità' ...

Foto di Meloni a testa in giù, si dimette il presidente del museo di Ostuni Il passo indietro del professore Luca Dell'Atti: "Per tutelare la città e l'ateneo di Bari". Il sindaco Pomes: "Grazie per l'assunzione di responsabilità" ...

Foto Meloni a testa in giù, presidente del Museo si dimette La decisione di Luca Dell'Atti è stata comunicata stamattina (14 febbraio) al sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes ...