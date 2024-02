Godzilla | Minus One | in arrivo il sequel? Ecco i nuovi dettagli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La conquista del Box Office mondiale da parte diOne rende il pensiero di unquasi doveroso ed il regista Takashi Yamazaki, che inizialmente sembrava non aver mai pensato a questa ipotesi, ora sembrerebbe essersi quasi convito a voler proseguire. Yamazaki in un’intervista con Empire Magazine, pur non essendo ilun qualcosa di ancora ufficiale, afferma che sarebbe “molto curioso” di conoscere il futuro di Shikishima e Noriko: “Mi piacerebbe sicuramente vedere come potrebbe uscire un eventuale. So che la guerra di Shikishima sembra finita (e abbiamo raggiunto una sorta di stato di pace e calma) ma forse si tratta proprio della famosa calma prima della tempesta, ed ai personaggi non è stato ancora concesso il perdono“. Scena di...

