Glo Hyper X2 ed Air | la multa dell’Antitrust a Bat Italia e Amazon per il tabacco riscaldato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato per sei milioni di euro British American TobaccoedEu per un milione. L’accusa è di pubblicità ingannevole per i dispositivi aGloX2 e GloAir. Secondo l’Antitrust le due società hanno pubblicizzato i dispositivi «negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori». GloX2 e GloAir «non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali avvertenze d’uso ossia che si tratta di prodotti nocivi per la salute, a causa ...

DUBAI, UAE, Dec. 12, 2023 /PRNewswire/ -- Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. (" HyperStrong " or "the Company") co-founder, chairman, and CEO ... (sbircialanotizia)

Antitrust, multe per 7 mln a BAT e Amazon per pubblicità ingannevole Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, si legge in una nota dell’Autorità, “non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali ...

ANTITRUST, UNC: VITTORIA BATTAGLIA ANTI-FUMO L'Antitrust, a seguito dell'esposto dell'Unione Nazionale Consumatori, ha sanzionato British American Tobacco Italia per 6 milioni di euro ed Amazon EU per 1 milione di euro per pubblicità ingannevole ...

Antitrust sanziona Bat e Amazon per pubblicità ingannevole (ANSA) - ROMA, 14 FEB - L'Antitrust ha sanzionato British American Tobacco Italia per 6 milioni di euro ed Amazon EU per 1 milione di euro per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco ...