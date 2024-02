Gli Stati Uniti svelano le tecnologie per la supremazia globale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Casa Bianca, tramite l’Ufficio Esecutivo, ha pubblicato un elenco aggiornato dicritiche ed emergenti (CET) che servirà a dettare le linee guida della prossima strategia sulla competitività tecnologica e la sicurezza nazionale deglie, potenzialmente, i futuri sforzi per stabilire le priorità tra le Cet e i loro sottoinsiemi. Le Cet sono un sottoinsieme diavanzate con un potenziale significativo sulla sicurezza nazionale degli. Secondo l’ultimo Interim National Security Strategic Guidance del 2021, venivano definiti tre obiettivi legati al perseguimento della sicurezza nazionale: (i) proteggere la sicurezza del popolo americano, (ii) espandere la prosperità economica e le opportunità e (iii) realizzare e difendere i valori democratici. ...

“Attenzione, in questo momento vedo una Europa fantastica a dettare il menu , ma poi a tavola si siedono americani e cinesi. Buon appetito”. Così ... (ilfattoquotidiano)

Una coppia della Pennsylvania avrebbe picchiato la figlia di 6 anni , l’avrebbe lasciata senza cibo per giorni interi e l’avrebbe tenuta legata e ... (feedpress.me)

L’attore magiaro è stato una celebre vittima di quello che in gergo è definito “typecasting”, quel fenomeno che porta un interprete a essere ... (repubblica)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali ...

PRIME+Broker a 4,99€/mese “Un obiettivo è quello di spegnere l’incendio, e l’altro è quello di usare l’idrante per inondare il sistema di liquidità in modo da evitare una crisi finanziaria”, dice Tilley.

La Russia inserisce tre alti funzionari degli stati baltici nella lista dei ricercati Il 13 febbraio la Russia ha inserito nella sua “lista dei ricercati” tre alti funzionari degli stati baltici, tra cui la premier estone Kaja Kallas, accusati di “oltraggio alla memoria storica”. Leggi ...