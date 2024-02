“Gli innamorati esistono lontani” | la poesia dell’avvocato Bonomo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il noto avvocato penalista del Foro di Bergamo, Benedetto Maria, conosciuto anche per la sua passione per la prosa, in occasione di San Valentino ha scritto unadedicata a tutti gli: Gli,da inutili parole…superflui gesti…o ridicole convenienze…Glisi nutrono dei loro sguardi…perché è lì che trovanotutte le rispostealle loro domande.È negli sguardi che si bastano…semplicemente riflettendosinei desideri. Benedetto Maria