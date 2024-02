Gli avversari Mister Dentice | | Affrontiamo Siena senza paura»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quarta forza del campionato, a meno tre dal Signa secondo ma con una gara in più, lo Scandicci vive un ottimo momento di forma come testimonia il 2-0 dell’ultimo turno in casa del Foiano. La squadra diClaudio Ventrice, subentrato un girone fa a Fattori, che ha un passato nello staff tecnico del Badesse in D, è infatti tra le candidate più accreditate a giocarsi un posto nei playoff e lottare per tornare in D dopo la retrocessione. Sarà un impegno difficile dunque quello della Robur sabato alle ‘Due Strade’ di Firenze. "A Foiano siamo stati bravi a capitalizzare le due occasioni da palla inattiva – ha dettoVentrice dopo la vittoria a Radio Epicentro -. Poi quando la gara si è aperta abbiamo avuto anche altre opportunità. Sono molto contento della vittoria. Siamo in un momento positivo e vogliamo proseguire. Affronteremo il ...