Gli agricoltori fanno come la sinistra | si spaccano i gruppi | e i motivi sono tutti politici

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Giovedì noi staremo all'interno del nostro presidio della Nomentana senza partecipare alla manifestazione al Circo Massimo perché non dobbiamo far strumentalizzare le nostre proteste dalla politica". Con queste parole Salvatore Fais, uno degli esponenti di Riscatto Agricolo, è uscito di scena e, insieme al suo collega Andrea Papa, ha abbandonato il comitato direttivo del movimento (pur restando insieme agli). Troppa politica in mezzo, per loro, che di politica non vogliono sentire parlare. Ed è proprio la politica che ha causato le prime separazioni tra i numeridi manifestanti. Il tutto è partito dopo la convocazione delle associazioni di categoria a Palazzo Chigi. C'è chi quell'incontro lo ha disprezzato e chi invece non così tanto. Fais e Riscatto Agricolo rientrano nel primo caso, mentre Roberto Rosati, che fino a ...