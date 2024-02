Giustizia | Sisto | “La riforma Nordio va incontro ai cittadini senza penalizzare le indagini”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il primo sì parlamentare, ieri al Senato, alladellafirmata dal ministro, fa infuriare la sinistra ma non i sindaci del Pd, che salutano (anche se in silenzio) con soddisfazione (malcelata) l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, che tante assurde grane provoca agli amministratori locali ad ogni firma lasciata su un atto pubblico. Maggioranza granitica, al Senato, ora il passo è spedito verso l’approvazione dellaanche alla Camera, come spiega il viceministroal Tempo.della(FI) spiega le ragioni del centrodestra “L’obiettivo è consentire aidi avere rapporti più fluidi con la P.A. Nell’epoca del Pnrr è necessario che il pubblico ...

Il ddl Nordio passa al Senato e il voto salva anche la norma bavaglio: come cambia la giustizia in Italia Il Senato ha approvato il disegno di legge del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo è passato con 104 sì e 56 no e nessun astenuto. I senatori hanno votato in modo palese. Prossimamente il ...