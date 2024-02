Giuseppe Garibaldi come sta dopo il malore | esce dal GF e parla il fratello

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ieri pomeriggioha avuto un nuovoall’interno della casa del Grande. Alcuni concorrenti, in particolar modo Grecia Colmenares e Stefano Miele, lo hanno sentito vomitare in bagno. Successivamente, poi, sono stati allertati anche tutti gli altri inquilini eè stato portato fuori dalla casa. Il pubblico è andato in ansia, anche perché è il secondo episodio del genere nel giro di una decina di giorni. A rompere il silenzio sulle condizioni di salute del giovane è stato Nicola, suo. Ecco cosa ha detto.dalla casa del GF: suoNicola svelasta Momenti di tensione e panico all’interno della casa del GF. ...