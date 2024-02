Giugliano | allarme furti anche in centro | tentato assalto alla tabaccheria Aprovitola

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In quattro hannodi entrare ma sono andati via a mani vuote L'articolo Teleclubitalia.

Picchia lo zio e minaccia i carabinieri con un coltello: disarmato e arrestato Sarà giudicato oggi per direttissima davanti al magistrato monocratico Graziamaria Monaco il 21enne Manuel Maturo, beneventano, arrestato nella notte tra lunedì e martedì ...

Giugliano, è allarme furti a bar e lounge bar a Lago patria. I commercianti: “Siamo esasperati” GIUGLIANO – “Quelli se vanno di giorno in giro a fare perlustrazione e di notte ci derubano”. C’è tutto in questa frase. Rabbia, rassegnazione. Ma è soprattutto un grido d’allarme quello che arriva ...

Napoli, rincorreva i figli con le forbici in mano a Sant’Antimo: madre arrestata per maltrattamenti in famiglia A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, una madre incensurata di 28 anni è stata arrestata: rincorreva i figli con le forbici. Ecco perchè ...