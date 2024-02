Giovanili biancazzurre Cinquina dell’under 17 di Pedriali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È stato un weekend da incorniciare per le selezionispalline. Dopo la splendida vittoria conquistata dalla Primavera sul campo del Brescia (0-2), con la squadra di Grieco che ha consolidato il piazzamento in zona playoff, si è registrato il doppio successo delle squadre Under 17 e Under 15. L’Under 17 di mister(foto) si è imposta per 5-1 contro il Lumezzane grazie alle reti di Tarolli, Pegoraro, Gamberini e alla doppietta di Nejmaoui rafforzando sempre di più il primo posto in classifica. Nel girone B i biancazzurri sono in vetta a +2 sul Vicenza (che ha disputato una gara in più) e +6 sul Cesena. Ampia vittoria anche per l’Under 15 che in via Copparo ha superato i pari età del Lumezzane per 4-1. Per i ragazzi di mister Viviani sono state decisive le marcature messe a segno da Camara, Paiola, Brusa e Minotti.