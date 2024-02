Giornata mondiale contro il cancro pediatrico | intervengono Bellucci | Schillaci e Locatelli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ROMA – Giovedì 15 febbraio, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “il– Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica”. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Interventi introduttivi di Orazio, ministro della Salute, Alessandra, ministra per le Disabilità, Maria Teresa(foto), viceministra del Lavoro e delle politiche sociali. Successivamente verrà proiettato il video “I Diritti del Bambino in Ospedale”. L’appuntamento, secondo quanto riferisce una nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, verrà trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.