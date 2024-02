Giornalisti | Piccolotti Avs | ' destra allergica a critiche'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il fedelissimo di Giorgia Meloni e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari ha depositato una querela contro il quotidiano Domani. Ormai non si contano più i ministri che hanno querelato un organo di stampa dall'inizio della legislatura. Quando non si può censurare (come in Rai) si cerca di intimorire, e un potente che non accetta la libertà della stampa e che cerca di silenziare i giornali e' un pessimo segnale per la salute della nostra democrazia". Lo scrive su Facebook Elisabettadell'Alleanza Verdi Sinistra. "Sono allergici a ogni critica - prosegue la parlamentare rossoverde della commissione Cultura di Montecitorio -, anche se arriva da giornali amici, pochi giorni fa anche i direttori del Giornale e del Tempo lamentavano querele contro di loro da parte di componenti del governo Meloni. La situazione e' grave e una legge contro le querele temerarie e' sempre più urgente. La nostra proposta e' in campo e va portata avanti con tutte le opposizioni. Ne va della libertà della stampa e della nostra libertà di essere informati".