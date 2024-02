Gioco Sporco – I misteri dello sport | su Italia 1 a cura di SportMediaset | quando in Tv e i protagonisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Da giovedì 15 febbraio, in seconda serata su1, al via la serie di docufilm, adella redazione diMediaset intitolata «– I». In ognuna delle sei puntate del programma Tv si ripercorrono vicende, spesso tragiche, legate al mondoe ai suoi, approfondendo elementi contraddittori che, a distanza di anni, non sono stati del tutto chiariti. Ma chi sono idelle sei storie raccontate in «– I»?– I...