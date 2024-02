Giallo su Sinwar | “Iraggiungibile da dieci giorni” E spunta video di ottobre del leader di Hamas sotto Khan Yunis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 13 febbaio 2024 – Èattorno alle sorti di Yahya, considerato ildie mente dei massacri del 7. Secondo l’intelligence israeliana sarebbe “irraggiungibile” e senza possibilità di contatti con i miliziani da una decina di. Gli 007 di Tel Aviv ritengono che in questo periodo non abbia avuto alcuna interlocuzione con i mediatori di Qatar ed Egitto e che quindi non abbia giocato nessun ruolo nelle discussioni sulla tregua con lo scambio ostaggi/detenuti. Nelle ultime ore sarebbe emersa preoccupazione tra i vertici di, mentre si rincorrono voci sulla possibile fine del. Secondo fonti egiziane“potrebbe essere stato ucciso” o “intrappolato a morte” in uno dei tunnel dove si ...