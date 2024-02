Ghali | il nuovo idolo della sinistra che odia politica | politici e non solo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lanciamo una provocazione: Elly Schlein candidialle prossime europee. D'altronde il cantante rap di genitori tunisini è da una settimana ilpolitico. Gli è bastato anche poco; gli è bastato dichiarare il suo «Stop al genicidio» per guadagnarsi imperitura gloria al Nazareno e dintorni. Questo dice moltoforza oggi di un partito e dell'intera opposizione; basta dirsi anti israeliani e filo palestinesi per arrivare sulla cima del monte. Ci ha provato anche Dargen D'Amico con la medesima dichiarazione il giorno seguente, non sappiamo se per reale convinzione o se per guadagnare qualche punto in più al televoto.... gli è andata male. La cosa bella è stato che dopo la dichiarazione ha detto che «non volevo essere politico. Ho fatto tante cazzate nella ...