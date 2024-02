Geolier | Feltri fa scoppiare un’altra polemica | l’attacco contro Napoli è assurdo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)-Sanremo un binomio che fa ancora discutere, questa volta ci ha pensatoad alimentare le polemiche sul rapper. Il binomio– Sanremo continua a far discutere. Dapprima la presenza del rapper napoletano all’Ariston, con l’ammissione dello stesso Amadeus, direttore artistico, che in conferenza dichiarò di aver effettuato uno strappo alla regola per consentire l’inserimento in gara di una canzone con testo prettamente in dialetto. Poi la tanto discussa serata “Cover”, in cui il rapper si è classificato primo ai danni di Angelina Mango, per molti vincitrice morale con l’omaggio al padre, l’emozionante “Rondine”.– Sanremo, che attacco diai napoletani! Un atteggiamento indegno quello dell’aristocratico pubblico dell’Ariston, che nel bel mezzo dell’esibizione di ...