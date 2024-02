Geolier | ecco chi è la fidanzata | quel clamoroso legame con Gigio Donnarumma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Polemiche, onorificenze ricevute nella sua Napoli, vittorie a Sanremo sfiorate e video di spari da un balcone a Capodanno. Insomma, si fa un gran parlare di Emanuele Palumbo, ossia, il rapper che ha sconquassato la kermesse dell'Ariston e in ogni modo uno dei personaggi del momento. Originario di Secondigliano, a Napoli - e non solo - è un idolo, conta una enorme schiera di fan. E così, scavando nella sua vita,che compare Valeria, la sua, la quale sui social si fa chiamare 'VD'A' e conta oltre 300mila follower. Secondo quanto raccontato dain una recente intervista, Valeria è di professione influencer, segue la moda. Proprio come il suo lui, lei è di Napoli: sono legatissimi, tanto che il rapper quando sono costretti a separarsi porta sempre con lui il profumo di lei, ossia l'Oud Santal ...