Geolier che parla all’Università di Napoli è una bella iniziativa E chi non lo capisce non sa cosa significhi cultura

"Ma come sei venuto" Geolier da applausi: "Volevano censurarmi la felpa del Napoli, ecco cos'ho fatto!" Termina il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo (qui la classifica di Sanremo 24): non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo a favore ...

Mad in Italy, le pagelle: Oreglio da sbadiglio (voto 4), nozze di plutonio per Gigi e Ross (voto 8) Se alla trap di Geolier preferisce “la trippa”, non ha dubbi sui Kolors ... ci ha fatto respirare aria di leggerezza su questo Festivàl appena concluso. Non che sia molto. Ma, dopotutto, nemmeno così ...

L’Università di Napoli invita Geolier per una lezione. Il rettore: “Può essere un esempio, simbolo di resilienza e creatività” L'Università Federico II di Napoli ha esteso un invito al rapper Geolier, emergente voce della Gen Z e figura di spicco della scena musicale italiana.